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"Просто на свете не будет": Уничтоживших в мультике С-400 американцев предупредил полковник Баранец
20 марта 2020, 11:35 • 49 • Политика
В США показали "уничтожение" комплексов "Тополь-М" и С-400. "Как бы американцы ни расхваливали своё оружие, истинным критерием будет только война. А вот там американцы даже не успеют узнать наши тактико-технические характеристики. Потому что их уже не будет на этом свете", - прокомментировал американский "мультик" военный обозреватель КП Виктор Баранец.
Военно-промышленная компания США Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", которые стоят на вооружении России. Чем реальность отличается от американских "мультиков", рассказал Царьграду военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, опубликованный США ролик - это типичная нахальная американская бравурность. Всё, что они там нарисовали при помощи 3D-графики, - не более чем теоретические изыскания, которые имеют малое отношение к практике.
Он добавил, что те же их хвалёные истребители F-35 имеют больше тысячи недостатков, о которых пишут сами же американцы. По информации из статей в западной прессе, пилоты имеют целый спектр самых разнообразных проблем с новейшими истребителями США - от проблем с дыханием в самолёте до неработающей электроники, если самолёт находится в плотном сыром пространстве.
Фото: скриншот Twitter/@DylanMalyasov
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