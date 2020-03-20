"Просто на свете не будет": Уничтоживших в мультике С-400 американцев предупредил полковник Баранец

Военно-промышленная компания США Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", которые стоят на вооружении России. Чем реальность отличается от американских "мультиков", рассказал Царьграду военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его мнению, опубликованный США ролик - это типичная нахальная американская бравурность. Всё, что они там нарисовали при помощи 3D-графики, - не более чем теоретические изыскания, которые имеют малое отношение к практике.

Как бы мы ни расхваливали своё оружие или как бы американцы ни расхваливали своё оружие, истинным критерием будет только война. А вот там американцы даже не успеют узнать наши тактико-технические характеристики. Потому что их уже не будет на этом свете, - сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Он добавил, что те же их хвалёные истребители F-35 имеют больше тысячи недостатков, о которых пишут сами же американцы. По информации из статей в западной прессе, пилоты имеют целый спектр самых разнообразных проблем с новейшими истребителями США - от проблем с дыханием в самолёте до неработающей электроники, если самолёт находится в плотном сыром пространстве.

Фото: скриншот Twitter/@DylanMalyasov