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"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угрозе из России
04 сентября 2021, 00:40 • 40 • Политика
Американское издание утверждает, что учения России в Крыму были подготовкой для нападения на Украину.
Автор американского издания Defense One утверждает, что масштабные военные учения России в Крыму весной 2021 года могли быть подготовкой для вторжения на Украину.
Утверждается, что компания Orbital Insight проанализировала спутниковые снимки, звонки с мобильных и информацию из открытых источников во время учений с марта по май. Россия задействовала на учениях более 100 тысяч военнослужащих. Издание сообщает, что были замечены большое число самолетов у Новофедоровки на западном побережье, а также использование дымовойц завесы для маневров на полигоне Опук.
"Дымовые операции в целом используются для двух целей: одна — наступательные операции, а другая — при отступлении. Как вы можете себе представить, маловероятно, что русские тренировались сцелью покинуть Крым", - утверждает Дэн Столлер, старший советник по программам национальной безопасности в Orbital Insight.
По его мнению, это была демонстрация России, чтобы показать готовность к операции против Украины, передает ИноСМИ.
Также эксперты утверждают, что у них вызывают озабоченность предстоящие учения "Запад" в Белоруссии.
- прокомментировал Владимир Владимирович.
Как интересно... Они признают, что следили за звонками сотовых телефонов в Крыму? Миленько. А автору стоило бы посмотреть на карту, прежде чем дичь писать... Для захвата Украины собирать войска в Крыму по меньшей мере неудобно, - полагает Q-опп.
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