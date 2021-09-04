"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угрозе из России

Американское издание утверждает, что учения России в Крыму были подготовкой для нападения на Украину.

Автор американского издания Defense One утверждает, что масштабные военные учения России в Крыму весной 2021 года могли быть подготовкой для вторжения на Украину.

Утверждается, что компания Orbital Insight проанализировала спутниковые снимки, звонки с мобильных и информацию из открытых источников во время учений с марта по май. Россия задействовала на учениях более 100 тысяч военнослужащих. Издание сообщает, что были замечены большое число самолетов у Новофедоровки на западном побережье, а также использование дымовойц завесы для маневров на полигоне Опук.

"Дымовые операции в целом используются для двух целей: одна — наступательные операции, а другая — при отступлении. Как вы можете себе представить, маловероятно, что русские тренировались сцелью покинуть Крым", - утверждает Дэн Столлер, старший советник по программам национальной безопасности в Orbital Insight.

По его мнению, это была демонстрация России, чтобы показать готовность к операции против Украины, передает ИноСМИ.

Также эксперты утверждают, что у них вызывают озабоченность предстоящие учения "Запад" в Белоруссии.

Складывается впечатление, что все эти польши, украины и прочие литвы просто мечтают о нападении русских. Похоже, надоело им демократически драить сортиры у старших демократов

- прокомментировал Владимир Владимирович.

Как интересно... Они признают, что следили за звонками сотовых телефонов в Крыму? Миленько. А автору стоило бы посмотреть на карту, прежде чем дичь писать... Для захвата Украины собирать войска в Крыму по меньшей мере неудобно, - полагает Q-опп.