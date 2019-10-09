"Просто хотел помочь Хиллари": Вскрылось новое вмешательство Украины в выборы США

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник вмешивался в президентские выборы США 2016 года, чтобы помочь выиграть Хиллари Клинтон. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Речь идёт о разглашении результатов предварительного расследования НАБУ, в котором фигурировал Пол Манафорт - политтехнолог Дональда Трампа во время президентских выборов США 2016 года. Из-за этого Трамп был вынужден снять Манафорта с должности главы своего предвыборного штаба.

По словам Луценко, глава НАБУ сам признался в разговоре с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким, что превысил свои служебные полномочия ради оказания помощи кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.