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"Просто истекают злобой": Либералы раскритиковали Путина за визит к больным детям в канун Рождества
07 января 2019, 19:39 • 220 • Политика
Специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин обратил внимание на то, что многие представители либеральной общественности крайне негативно, если не сказать враждебно, восприняли визит президента России Владимира Путина в хоспис для тяжелобольных детей в Петербурге в канун Рождества. "Почему-то либеральная тусовка от этой новости просто истекает злобой", — удивился журналист.
Действительно, если судить по некоторым заявления в соцсети Twitter, отдельные пользователи там трактуют визит Путина к детям в сочельник крайне негативно. Кто-то заявляет, что о проблемах с российской системой здравоохранения, кто-то утверждает, что государство слишком много средств тратит на развитие оборонного комплекса.
Напомним, что 6 января президент России действительно посетил медицинское учреждение для больных детей в Петербурге. Видеокадры президентского визита впоследствии были опубликованы федеральными каналами. После хосписа Владимир Путин отправился на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор.
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