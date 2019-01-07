"Просто истекают злобой": Либералы раскритиковали Путина за визит к больным детям в канун Рождества

Специальный корреспондент "КП" Дмитрий Стешин обратил внимание на то, что многие представители либеральной общественности крайне негативно, если не сказать враждебно, восприняли визит президента России Владимира Путина в хоспис для тяжелобольных детей в Петербурге в канун Рождества. "Почему-то либеральная тусовка от этой новости просто истекает злобой", — удивился журналист.

Действительно, если судить по некоторым заявления в соцсети Twitter, отдельные пользователи там трактуют визит Путина к детям в сочельник крайне негативно. Кто-то заявляет, что о проблемах с российской системой здравоохранения, кто-то утверждает, что государство слишком много средств тратит на развитие оборонного комплекса.

Напомним, что 6 января президент России действительно посетил медицинское учреждение для больных детей в Петербурге. Видеокадры президентского визита впоследствии были опубликованы федеральными каналами. После хосписа Владимир Путин отправился на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор.

"Почему-то либеральная тусовка от этой новости просто истекает злобой. Что у них в голове? Путин в канун Рождества навестил пациентов детского хосписа в Петербурге", — пишет Стешин.