"Просто использовали втёмную": Украинцы устроили провокацию через "33 богатырей"

Коц опубликовал большое расследование, в котором рассказывает, как искали и вербовали ребят. "Кураторы" действовали весьма осторожно и предусмотрительно. Они звонили с зарубежных номеров, причём определялись номера той страны, в которую должны были ребята лететь для охраны объектов.

Военкор сделал вывод, что своей провокацией "шпионы Незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию". В статье "Комсомольской правды" он приводит в качестве доказательства аргумент, что билеты для нанятых охранников покупались в Киеве.

Из Минска нанятые люди должны были вылететь сначала в Стамбул, оттуда в Гавану, а затем в Каракас. Вылет был назначен на 25 июля. У них на руках были копии билетов на самолёт. Авиакомпания турецкая, а билеты приобрели через сайт зарегистрированной в Киеве фирмы. Но при этом реквизиты на проездных документах были указаны одного очень известного туристического оператора. Расследование показало, что авиабилеты были куплены в результате в некоем "авторизованном агентстве". Оно зарегистрировано на территории Украины. Такие данные удалось получить через московское представительство "Турецких авиалиний".