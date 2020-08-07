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"Просто использовали втёмную": Украинцы устроили провокацию через "33 богатырей"
07 августа 2020, 14:10 • 66 • Политика
Арест граждан России в Минске оказался провокацией украинских спецслужб. Белорусской стороне довели усеченную и выгодную Киеву информацию о том, что целью граждан России якобы является дестабилизация ситуации в республике. "Просто использовали втёмную", - говорит о "33 богатырях" военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Коц опубликовал большое расследование, в котором рассказывает, как искали и вербовали ребят. "Кураторы" действовали весьма осторожно и предусмотрительно. Они звонили с зарубежных номеров, причём определялись номера той страны, в которую должны были ребята лететь для охраны объектов.
Военкор сделал вывод, что своей провокацией "шпионы Незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию". В статье "Комсомольской правды" он приводит в качестве доказательства аргумент, что билеты для нанятых охранников покупались в Киеве.
Из Минска нанятые люди должны были вылететь сначала в Стамбул, оттуда в Гавану, а затем в Каракас. Вылет был назначен на 25 июля. У них на руках были копии билетов на самолёт. Авиакомпания турецкая, а билеты приобрели через сайт зарегистрированной в Киеве фирмы. Но при этом реквизиты на проездных документах были указаны одного очень известного туристического оператора. Расследование показало, что авиабилеты были куплены в результате в некоем "авторизованном агентстве". Оно зарегистрировано на территории Украины. Такие данные удалось получить через московское представительство "Турецких авиалиний".
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