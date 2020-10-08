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"Просто исчезла в небе!": Японские эксперты поникли после испытаний российского "Циркона"

08 октября 2020, 15:50  •  297 • Политика
Японские эксперты поникли после испытаний российского "Циркона". Удивлены и простые пользователи сети Интернет. "Ракета просто исчезла в небе!" - не скрывают они эмоций.
Японское издание NHK в своём материале сообщило об успешных испытаниях в России гиперзвуковой ракеты "Циркон". Сообщается о том, что испытания прошли 6 октября. Из акватории Белого моря российский фрегат выполнил стрельбу ракетой по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Прямым попаданием ракета поразила цель на расстоянии 450 км. На видео, опубликованном Минобороны, видно, как ракета в языках пламени резко взлетает, затем меняет направление и буквально исчезает на глазах.
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании "Циркона". По словам военного, скорость ракеты составила более 8 Махов (свыше 9,5 тысяч км/ч).
Издание отмечает, что японские эксперты остались поражены испытаниями российского оружия. По их мнению, "пресловутая" система ПРО Aegis Ashore не может противостоять российской ракете. "Невесёлые дела", - отмечает ряд экспертов, поникнув после российских испытаний.
Другие не скрывают удивления.
"Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!" - пишет tamamo99.
"Ничего себе - 8 Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за 3 минуты!" - удивляется AI07489468.

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