"Просто исчезла в небе!": Японские эксперты поникли после испытаний российского "Циркона"

Японское издание NHK в своём материале сообщило об успешных испытаниях в России гиперзвуковой ракеты "Циркон". Сообщается о том, что испытания прошли 6 октября. Из акватории Белого моря российский фрегат выполнил стрельбу ракетой по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Прямым попаданием ракета поразила цель на расстоянии 450 км. На видео, опубликованном Минобороны, видно, как ракета в языках пламени резко взлетает, затем меняет направление и буквально исчезает на глазах.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании "Циркона". По словам военного, скорость ракеты составила более 8 Махов (свыше 9,5 тысяч км/ч).

Издание отмечает, что японские эксперты остались поражены испытаниями российского оружия. По их мнению, "пресловутая" система ПРО Aegis Ashore не может противостоять российской ракете. "Невесёлые дела", - отмечает ряд экспертов, поникнув после российских испытаний.

Другие не скрывают удивления.

"Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!" - пишет tamamo99.

"Ничего себе - 8 Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за 3 минуты!" - удивляется AI07489468.