"Просто достало": Чехия перешла все рамки приличий - политолог

Политолог Геворг Мирзаян эмоционально высказался о затянувшемся дипломатическом скандале между Чехией и Россией, который выражается в гонке "кто больше дипломатов вышлет". "Нас это достало просто", - прямо заявил эксперт, добавив, что этот "ералаш", вероятно, окончится ещё не скоро.

Конфликт с Чехией может тянуться ещё долго, считает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Но решать его всё равно придётся. "Но проблема в том, что то, как чехи себя сейчас ведут, перечёркивает вообще всякую возможность для любых приличных людей вести переговоры", - считает эксперт.

В международных отношениях принято, что неважно, по какой причине высланы ваши дипломаты, вы обязаны выслать такое же количество дипломатов противоположной стороны. Это неписаные принципы международных отношений, принцип взаимности называется. Мы от этого принципа сейчас отходим,

- пояснил Мирзаян в комментарии Царьграду.

"То есть нас это достало просто, все эти массовые высылки наших дипломатов. Поэтому если какие-нибудь страны, подтявкивающие особенно, высылают наших дипломатов, мы высылаем большее количество их дипломатов", - добавил он.

А вот другой эксперт, политолог Георгий Фёдоров, настроен более оптимистично. Он считает, что диалог с Чехией в конце концов состоится, потому что чешское руководство до недавнего времени показывало к нам очень дружественную позицию по многим вопросам. "Соответственно, ссориться нам с Чехией нет смысла", уверен специалист.

Тем более что за этой провокацией явно стоят США, подчеркнул Фёдоров в беседе с Царьградом:

Понятно, что должны обе стороны на такие действия реагировать, но очень скоро эта ситуация, это недоразумение сойдёт на нет.

По словам политолога, нормализовать отношения с Чехией выгодно и самой Чехии, и России. "То есть эта гроза пройдёт, гром пройдёт, а отношения останутся".

Напомним, что накануне, 21 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии в Москве. Он объяснил это тем, что Россия не отреагировала на ультиматум о возвращении ранее высланных дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это решение, заявив, что Россия готова ответить на ультимативные действия Чехии. Она лаконично добавила, что Чехия, по сути, встала на путь разрушения отношений с Москвой. Ранее в чешском сенате выступили с предложением к кабмину о разрыве договора о дружбе с Россией.