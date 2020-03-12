"Просто днище": Гаспарян "разнес" доводы обвинения по делу MH17

В интервью «ПолитНавигатору» эксперт указал, что доводы голландского обвинения смехотворны. Например, заявления о причастности России к крушению самолёта из-за того, что какой-то "свидетель" услышал русский акцент вблизи ЗРК "БУК".

"Это вообще за гранью добра и зла. Это так называемое обвинение в русском диалекте. Я не очень понимаю, что это такое и чем русский язык в Днепропетровске или Кривом Роге отличается от русского языка в Донецке или Луганске", - сказал политолог.

По его словам, ещё больше его потрясло обвинение Москвы в выведении из строя серверов австралийской разведки в день крушения "Боинга". Он отметил, что было бы ещё логично предположить влияние на ЦРУ, MI-6, Моссад, но кому понадобилась Австралия?

"Просто издевательство какое-то над здравым смыслом", - отметил Гаспарян.

Он указал, что судилище в Гааге перешагнуло за пределы идиотизма.

С ним согласился политолог Сергей Марков. По его мнению, к суду стоит привлечь членов Совета безопасности Нидерландов, которые фальсифицировали расследование. При этом суд по МН17 эксперт назвал политически коррумпированным.

"Суд является политически коррумпированным, его можно сравнить с нацистским судом по поводу поджога Рейхстага. Это особенно хорошее сравнение, потому что этот суд по Рейхстагу имел политической целью начать расправу с коммунистами. Точно так же и здесь политическая цель - начать расправу с российскими государственными структурами", - сказал Марков.

Кроме того, сходство в том, что в том случае с поджогом были связаны немецкие спецслужбы.

По мнению специалиста, "Боинг" мог быть сбит в результате заговора СБУ с целью обвинить во всём ДНР и ЛНР.

Boeing "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Украина и её западные партнёры сразу обвинили в произошедшем Россию и ополченцев Донбасса.

В ДНР и ЛНР отмечали, что не обладают оружием, способным сбить самолёты на такой высоте. В Москве же указали, что следствие сразу назначило виновных, было предвзятым и ангажированным.