"Просто Чубайс более успешен, чем Гитлер, вот и вся разница" - Делягин

Экс-министр финансов Анатолий Чубайс заявил, что граждане России инфантильны и должны быть благодарны олигархам за построенную ими страну. Экономист Михаил Делягин согласен с первой частью утверждения. Он считает, не инфантильный народ не стал бы терпеть людей вроде Чубайса, чье единственное отличие от Гитлера - это больший успех.

Бывший министр финансов России Анатолий Чубайс считает, что население страны инфантильно и должно быть благодарно олигархам за построенную ими страну. Его слова прокомментировал для Царьграда политический и экономический эксперт Михаил Делягин.

Он отмечает, что согласен с Чубайсом в той части, что касается некоторого инфантилизма русского народа. По мнению Делягина, в другом обществе давно бы уже не стали терпеть людей, подобных Чубайсу, которые сидят не под следствием или в местах лишения свободы, а в теплых кабинетах и учат всех остальных жизни. Напомним, что именно Чубайс ответственен за "шоковую терапию" 90-х, аферу с ваучерами, приватизацию, распродажу РАО ЕЭС и много чего ещё.

"Либерализм (который проповедует Чубайс) – это сегодняшнее лицо фашизма. Просто Чубайс значительно более успешен, чем Гитлер, вот и всё, вот и вся разница", - высказывает своё мнение Михаил Делягин в интервью Царьграду.

Эксперт добавляет, что олигарх – это человек, который контролирует государство, и который критическую значимую часть денег получает за счет контроля от государства и за счет вымогательства. И Чубайс классический пример олигарха.