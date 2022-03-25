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"Просто бросил": Глазьев указал на восьмилетнюю ошибку ЦБ

25 марта 2022, 18:35  •  237 • Политика
ЦБ заявил, что хранить или потратить резервы внутри страны - это всё равно что не иметь никаких резервов. Глазьев подтвердил, однако указал на одно большое "но".
В Банке России заявили, что хранить или потратить резервы внутри страны - это всё равно что не иметь никаких резервов. Это заявление для Царьграда прокомментировал академик РАН Сергей Глазьев.
Он подтвердил, что валютные резервы на то и есть резервы, что их тратить внутри нельзя. Но суть дела в том, что избыточные валютные резервы тоже не нужны. Валютных резервов должно быть столько, сколько необходимо для поддержания стабильности курса рубля и обеспечения импорта от 3 до 6 месяцев, считает эксперт.
Ошибка Центрального банка заключается не в том, что у него было много валютных резервов, а в том, что у него было мало рублёвой массы, которая этими резервами обеспечивается,
- объяснил Сергей Глазьев в беседе с Царьградом.
Специалист указал, что на один рубль в резервах они выпускали всего одну треть в денежной базе. То есть денежная база была в три раза меньше, чем объём валютных резервов.
Центральный банк мог бы легко наращивать денежную массу, кредитуя инвестиции, реальный сектор экономики через коммерческие банки, которые работают с правительством по специнвестконтрактам, предположим, создавать специальные инструменты рефинансирования для целевого кредитования развития экономики посредством коммерческих банков и банков развития. Но в ЦБ этого не делали, из-за чего у нас была крайне низкая монетизация и отсутствовали кредиты.
То есть большие валютные резервы позволяют наращивать кредитную эмиссию внутри страны. Потому что главная задача резервов - это обеспечивать стабильность курса рубля в долгосрочной перспективе. Но даже этого Центральный банк не делал,
- посетовал Сергей Глазьев.
ЦБ бросил курс рубля в свободное плавание, хотя мог гарантировать его фактически фиксированное положение в течение последних 10 лет, считает экономист.

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