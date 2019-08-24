"Просто бросают спагетти в стену, авось что-то прилипнет": В США призвали не думать о ракете Судного дня

Американские аналитики усомнились в возможности России создать сверхмощное вооружение, перед которым не устоят противоракетные системы США. В издании Foreign Policy эксперты высказали предположение, что у России якобы на это нет возможностей и средств.

В частности, отличился Иэн Уильямс (Ian Williams), заместитель директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. Он сравнил создание новейших ракет в России с бросанием спагетти в стену. "Вполне возможно, они просто бросают спагетти в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, но я не думаю, что прилипнет все", - заявил он.

Как бы там ни было, несмотря на скептицизм экспертов, в материале упоминается, что президент РФ Владимир Путин ранее публично анонсировал создание новых мощных ракет, что очевидно вызывает у Запада настороженность.

Ко всему прочему, авторы упомянули, что ЧП под Северодвинском произошло именно во время испытания перспективного вооружения, потому сомневаться в возможностях России нельзя.

В отличие от своего коллеги эксперт по России в Центре военно-морского анализа в Арлингтоне Майкл Кофман (Michael Kofman) не был столь не сдержан в оценках российской мощи.

Он подчеркнул, что в России однозначно испытывали ядерный реактор военного назначения, а вот для чего он, ответов на это пока нет.

В целом же статья американского издания пропитана обеспокоенностью, несмотря на вкрапления скептиков, призвавших граждан не переживать. В материале прямо говорится, что США должны реагировать на вызовы, которые готовит Россия. В качестве этих самых вызовов приводится краткое описание новейшего вооружения РФ - "Буревестник", "Сармат", "Авангард", "Посейдон" и "Кинжал".