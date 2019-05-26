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"Просто бомба": Зеленский удивил украинцев плясками на сцене и поцелуем с подпрыгиванием - видео
26 мая 2019, 13:09 • 94 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский немало удивил украинцев, присутствующих на съемках шоу "Лига смеха", когда вышел на сцену с плясками, а после повторил свой эпатажный поцелуй в голову одного из участников проекта. Правда, для этого Зеленскому пришлось подпрыгнуть. Украинский гимнаст Олег Верняев, опубликовавший видео с Зеленским на своей странице в соцсети, коротко прокомментировал: "Просто бомба".
Свою первую неделю в должности президента Украины Владимир Зеленский завершил с блеском и юмором - вышел на сцену Октябрьского дворца в Киеве во время съемок шоу "Лига смеха".
Новый статус не помешал вчерашнему юмористу плясками прямо на сцене открыть съемку юмористического шоу под бурные аплодисменты и одобрительные крики зрителей. В финале своего выхода Зеленский, не менее эпатажно подпрыгнув, повторил свой поцелуй в голову одного из участников проекта. Напомним, то же он проделал во время своей инаугурации, когда проходил через толпу зрителей.
А после короткого приветствия новый президент Украины спустился в зрительный зал и занял место рядом со своей супругой. Та встретила его, судя по записи, с улыбкой. Одобрила?
Видео со съемок выложил на своей странице в соцсети Instagram украинский гимнаст Олег Верняев. И, судя по короткому комментарию, ему выход Зеленского тоже понравился. Он даже на капслок перешёл, чтобы показать силу своих чувств.
"АААА ПРОСТО БОМБА, - написал Верняев. - Дождитесь этого выхода. Как вам появление?"
Фото: instagram/verniaiev13.
Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов у себя в Twitter пляски Зеленского прокомментировал иронично, сравнив их с тем, что показывают в Болливуде.
"А вы думали, танцующий президент может быть только в индийском кино, - отметил журналист. - Зеленский снова на сцене шоу "Лига смеха".
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