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"Просто большая братская могила": Дефектным авианосцам США русские пользователи нашли эффектное применение

04 декабря 2019, 00:09  •  103 • В мире
Шестёрка атомных авианосцев ВМС США в Атлантике потеряла боеспособность и не может выполнять предписанные задачи, сообщают СМИ. Полным дефектов оказался и Gerald Ford, который теперь называют не иначе, как "плавучая катастрофа". Русские пользователи нашли этим американским военным кораблям эффектное применение. Кто считает, что из авианосцев США получится "великолепная мишень для отработки ракетных ударов", кто предложил сделать из них "шикарные отели". Некоторые полагают, что авианосцы при современном оружии России - "просто большая братская могила".
Ранее СМИ сообщили о том, что шестёрка атомных авианосцев ВМС США в Атлантике потеряла свою боеспособность и не может выполнять даже предписанные ей задачи. В числе дефектных называют и авианосец Gerald Ford. Теперь о нём пренебрежительно отзываются, как о "плавучей катастрофе".
В числе "гадких утят" флота США оказался и авианосец Harry Truman. У него тоже обнаружены серьёзные неполадки. Военный корабль дважды совершал попытки отправиться в ближневосточный поход, но так и не смог. Как сообщает Breaking Degense, на ремонт авианосца были брошены техника и масса обслуживающего персонала с других судов. Однако даже это не позволит Harry Truman в ближайшее время встать в строй.
Русские пользователи, узнав о дефектных американских авианосцах, тут же нашли им эффектное применение.
"С нынешним вооружением России авианосец - это просто большая братская могила!" - уверен @PXd883KoyIOSCTK.
"Зато мишень из него очень замечательная", - считает @sinyakovich61.
"Великолепная мишень для отработки ракетных ударов, - отмечает @ArkadiyL2. - Но не будем забывать, что это атомные авианосцы, а не дизельные корыта москитного флота. Жахни такой, и что будет, никто не задумывался? А зря!"
Впрочем, не только подработать мишенью предлагают американским авианосцам пользователи Рунета. Были весьма неординарные варианты.
"Мне кажется, шикарные отели получатся. С аэропортом!" - заметил Yurii @Seakrane.
Фото: скриншот twitter/Seakrane
Некоторые предложили Вашингтону продать эти дефектные корабли Украине.
"Хохлам пусть этот утиль продадут. По цене нового. Как обычно", - предложил Олег Вячеславович @mPxwY1Tv7VbrTUw.

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