"Просто большая братская могила": Дефектным авианосцам США русские пользователи нашли эффектное применение

Ранее СМИ сообщили о том, что шестёрка атомных авианосцев ВМС США в Атлантике потеряла свою боеспособность и не может выполнять даже предписанные ей задачи. В числе дефектных называют и авианосец Gerald Ford. Теперь о нём пренебрежительно отзываются, как о "плавучей катастрофе".

В числе "гадких утят" флота США оказался и авианосец Harry Truman. У него тоже обнаружены серьёзные неполадки. Военный корабль дважды совершал попытки отправиться в ближневосточный поход, но так и не смог. Как сообщает Breaking Degense, на ремонт авианосца были брошены техника и масса обслуживающего персонала с других судов. Однако даже это не позволит Harry Truman в ближайшее время встать в строй.

Русские пользователи, узнав о дефектных американских авианосцах, тут же нашли им эффектное применение.

"С нынешним вооружением России авианосец - это просто большая братская могила!" - уверен @PXd883KoyIOSCTK.

"Зато мишень из него очень замечательная", - считает @sinyakovich61.

"Великолепная мишень для отработки ракетных ударов, - отмечает @ArkadiyL2. - Но не будем забывать, что это атомные авианосцы, а не дизельные корыта москитного флота. Жахни такой, и что будет, никто не задумывался? А зря!"

Впрочем, не только подработать мишенью предлагают американским авианосцам пользователи Рунета. Были весьма неординарные варианты.

"Мне кажется, шикарные отели получатся. С аэропортом!" - заметил Yurii @Seakrane.

Фото: скриншот twitter/Seakrane

Некоторые предложили Вашингтону продать эти дефектные корабли Украине.

"Хохлам пусть этот утиль продадут. По цене нового. Как обычно", - предложил Олег Вячеславович @mPxwY1Tv7VbrTUw.