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"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью

28 июля 2021, 05:55  •  236 • Политика
Шутка Зеленского стала суровой реальностью Украины. "Просто безумие! Это называется "дошутились", - комментирует Ольга Скабеева.
На Украине обязали телеканалы дублировать на украинский абсолютно всё, включая юмористические передачи "Квартала 95", где раньше выступал нынешний украинский президент Владимир Зеленский. В связи с этим телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева припомнила пророческую шутку нынешнего украинского лидера.
Речь идёт о номере под названием "Письмо российским родственникам". В нём украинец в красках описывает для родных из России происходящее в Незалежной. Примечательно то, что теперь это уже больше не шутка.
Здравствуйте, дорогие родственники! Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо - пока живу. Дальше будет ещё лучше, потому что уже три недели, как я принят в бандеровцы! А как иначе? Иначе у нас на Украине карьеру не сделать,
- начинает "письмо" Зеленский.
Учитывая недавний марш неонацистов в Киеве, это уже давно не шутка. Далее Зеленский описывает, что зарплата в стране очень маленькая, но зато разрешено отбирать деньги и имущество у русских. Также он рассказывает о попытках Киева искоренить русский язык.
Я сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наёмники, которые у нас тут на каждом шагу!
- повествует Зеленский.
Учитывая бесконечные учения НАТО на Украине и множество американских инструкторов, находящихся в Незалежной, это также уже перестало быть шуткой и превратилось в суровую реальность.
Кстати, я женился во второй раз… на Вадике. Для нас, европейцев, это нормально!
- добавляет Зеленский про "европейские ценности".
Завершается письмо рассказом о президенте и обещаниях принять Украину в НАТО.
Сегодня наш самый главный президент Обама пообещал, что мы скоро вступим в НАТО, но пока, естественно, на правах американского прихвостня. А ещё всех заставляют носить вышиванки - это такой узор на груди. Больно, но патриотично!
- подводит итог Зеленский.
Практически всё из вышеперечисленного целиком и полностью воплотилось в жизнь. Вот только никому от этого уже не смешно.
Старые шуточки Зеленского заиграли новыми красками. Просто безумие! Это называется "дошутились",
- цитирует Nation News комментарий Ольги Скабеевой.

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