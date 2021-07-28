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"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 05:55 • 236 • Политика
Шутка Зеленского стала суровой реальностью Украины. "Просто безумие! Это называется "дошутились", - комментирует Ольга Скабеева.
На Украине обязали телеканалы дублировать на украинский абсолютно всё, включая юмористические передачи "Квартала 95", где раньше выступал нынешний украинский президент Владимир Зеленский. В связи с этим телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева припомнила пророческую шутку нынешнего украинского лидера.
Речь идёт о номере под названием "Письмо российским родственникам". В нём украинец в красках описывает для родных из России происходящее в Незалежной. Примечательно то, что теперь это уже больше не шутка.
- начинает "письмо" Зеленский.
Учитывая недавний марш неонацистов в Киеве, это уже давно не шутка. Далее Зеленский описывает, что зарплата в стране очень маленькая, но зато разрешено отбирать деньги и имущество у русских. Также он рассказывает о попытках Киева искоренить русский язык.
- повествует Зеленский.
Учитывая бесконечные учения НАТО на Украине и множество американских инструкторов, находящихся в Незалежной, это также уже перестало быть шуткой и превратилось в суровую реальность.
- добавляет Зеленский про "европейские ценности".
Завершается письмо рассказом о президенте и обещаниях принять Украину в НАТО.
- подводит итог Зеленский.
Практически всё из вышеперечисленного целиком и полностью воплотилось в жизнь. Вот только никому от этого уже не смешно.
- цитирует Nation News комментарий Ольги Скабеевой.
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