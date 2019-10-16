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"Просто берёшь трубку", а там... : Самый удобный телефон в мире - у Путина, показал журналист
16 октября 2019, 19:39 • 54 • Политика
Самый удобный телефон в мире - у Путина, показал журналист. Дмитрий Смирнов отметил: ты "просто берёшь трубку", а там уже всё готово.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter оставил фотографию президента России Владимира Путина с ироничной надписью. Путин в кадре сидит за рабочим столом. А рядом - телефонный аппарат.
"Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии", - отмечает Дмитрий Смирнов.
Аппараты в Кремле, как мы знаем, на вид самые простые. Но, как показывает практика, ещё и безотказные.
Фото: twitter.com/dimsmirnov175.
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