"Просто берёшь трубку", а там... : Самый удобный телефон в мире - у Путина, показал журналист

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter оставил фотографию президента России Владимира Путина с ироничной надписью. Путин в кадре сидит за рабочим столом. А рядом - телефонный аппарат.

"Вот так выглядит самый удобный телефон в мире: просто берешь трубку, а тот, с кем хотел поговорить, уже на линии", - отмечает Дмитрий Смирнов.

Аппараты в Кремле, как мы знаем, на вид самые простые. Но, как показывает практика, ещё и безотказные.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175.