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"Простите, но это паранойя": Пронько озадачил вопросами о России и США
05 июня 2020, 14:55 • 40 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько у себя на странице в соцсети озадачил рядом вопросов о России и США, упрекнув, что наша страна при имеющихся внутренних проблемах "не отлипает от новостей" из Америки. "Простите, но это паранойя", - пришёл к выводу эксперт.
Активное обсуждение новостей из США, где в самом разгаре массовые беспорядки и бунт, начавшийся после жестокого убийства афроамериканца, вызвало критику экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько.
На своей странице в социальной сети Facebook он немало озадачил рядом вопросов о России и США, указав на проблемы внутри страны.
"Страна, где произошла экологическая катастрофа в Норильске, где врачи боятся сообщать об отсутствии средств защиты, где чиновники не переводят деньги до адресата, потому что не понимают, почему к их ручонкам ничего не прилипает, не отлипает от новостей из США, - обратил внимание Юрий Пронько. - Своей жизнью не пытались жить? Или чужая рубаха стала ближе к телу?"
Резюмируя свой пост, эксперт приходит к выводу о том, что тут уже дело дошло до паранойи.
"Простите, но это паранойя", - подводит итог Пронько.
Фото: скриншот facebook/pronkofm
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