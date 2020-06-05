"Простите, но это паранойя": Пронько озадачил вопросами о России и США

Активное обсуждение новостей из США, где в самом разгаре массовые беспорядки и бунт, начавшийся после жестокого убийства афроамериканца, вызвало критику экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько.

На своей странице в социальной сети Facebook он немало озадачил рядом вопросов о России и США, указав на проблемы внутри страны.

"Страна, где произошла экологическая катастрофа в Норильске, где врачи боятся сообщать об отсутствии средств защиты, где чиновники не переводят деньги до адресата, потому что не понимают, почему к их ручонкам ничего не прилипает, не отлипает от новостей из США, - обратил внимание Юрий Пронько. - Своей жизнью не пытались жить? Или чужая рубаха стала ближе к телу?"

Резюмируя свой пост, эксперт приходит к выводу о том, что тут уже дело дошло до паранойи.

"Простите, но это паранойя", - подводит итог Пронько.