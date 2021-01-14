"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе

В Telegram-канале "Майор и Генерал" появился комментарий к высказыванию либерала Альфреда Коха, который предложил убить Алексея Навального сразу "по приезде".

"Убийцу арестовать и судить. Убийца окажется сумасшедшим со справкой. Через полгода все обо всём забудут", - написал Кох в Facebook, вступив в дискуссию по этому поводу с писателем Борисом Акуниным.

"Суровые, однако же, нравы в этой либеральной тусовке! Мы не одобряем такого беззакония, - у нас, простите, не Украина", - заметил автор Telegram-канала "Майор и Генерал".

Он добавил, что Кох прав только в одном - что через полгода и такое все забудут.

Добавим, что сегодня Алексей Навальный заявил в своём Twitter о намерении вернуться в Россию 17 января.