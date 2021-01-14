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"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 01:35 • 83 • Политика
Автор Telegram-канала "Майор и Генерал" обратил внимание на то, как "суровые либералы" предложили убить возвращающегося в Россию Алексея Навального. По словам автора канала, в России не Украина и творить такое беззаконие нельзя.
В Telegram-канале "Майор и Генерал" появился комментарий к высказыванию либерала Альфреда Коха, который предложил убить Алексея Навального сразу "по приезде".
"Убийцу арестовать и судить. Убийца окажется сумасшедшим со справкой. Через полгода все обо всём забудут", - написал Кох в Facebook, вступив в дискуссию по этому поводу с писателем Борисом Акуниным.
"Суровые, однако же, нравы в этой либеральной тусовке! Мы не одобряем такого беззакония, - у нас, простите, не Украина", - заметил автор Telegram-канала "Майор и Генерал".
Он добавил, что Кох прав только в одном - что через полгода и такое все забудут.
Добавим, что сегодня Алексей Навальный заявил в своём Twitter о намерении вернуться в Россию 17 января.
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