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"Простите нас": житель Харькова извинился перед Донецком и Луганском за бомбёжку ВСУ

01 марта 2022, 12:40  •  421 • Политика
Житель Харькова снял на видео обстановку в городе. Он показал, что на улицах тихо.
На 3-минутном видео житель Харькова показал улицу города: на кадрах обстановка тихая и мирная. Также мужчина вспомнил о событиях 2014 года, поделился, как ездил на Майдан. Пересказал моменты, в которые ему действительно становилось страшно.
В завершение своего рассказа он попросил прощения у ДНР и ЛНР, жителей которых обстреливали ВСУ на протяжении восьми лет.
Я всегда выступал за максимальную корректность, а Луганск и Донецк в это время бомбили. Извините, жители Донецка и Луганска... Простите нас всех,
- сказал мужчина.
Царьград продолжает вести прямую трансляцию событий, связанных с военной спецоперацией России на Украине и вокруг неё. Как Россия противодействует "империи лжи" - в нашей ленте новостей.

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