"Простите нас": житель Харькова извинился перед Донецком и Луганском за бомбёжку ВСУ

Житель Харькова снял на видео обстановку в городе. Он показал, что на улицах тихо.

На 3-минутном видео житель Харькова показал улицу города: на кадрах обстановка тихая и мирная. Также мужчина вспомнил о событиях 2014 года, поделился, как ездил на Майдан. Пересказал моменты, в которые ему действительно становилось страшно.

В завершение своего рассказа он попросил прощения у ДНР и ЛНР, жителей которых обстреливали ВСУ на протяжении восьми лет.

Я всегда выступал за максимальную корректность, а Луганск и Донецк в это время бомбили. Извините, жители Донецка и Луганска... Простите нас всех,

- сказал мужчина.

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