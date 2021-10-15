"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе

Журналист, редактор информационного агентства News Front Сергей Веселовский обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой после того как украинские боевики в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, который также является гражданином России. "Дорогая Мария Владимировна! Простите, что отвлекаю от важных дел", - этими словами Веселовский начал своё обращение к Марии Захаровой.

В своём Telegram-блоге журналист напомнил официальному представителю МИД России о том, что сейчас в Донбассе в заложниках находится гражданин нашей страны.

"Тут это... Как бы вам сказать-то. Короче, гражданина РФ, нашего официального представителя в СЦКК, вооружённые террористы в заложники захватили", - написал он.

Веселовский предложил хотя бы выразить озабоченность в связи с вопиющим преступлением украинской стороны.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник отказался в дальнейшем продолжать переговоры с украинской стороной до тех пор, пока не будет возвращён пленённый офицер СЦКК. Ранее стало известно, что украинские силовики задержали офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации.

Инцидент произошёл в районе пункта пропуска "Первомайск-Золотое".

В Сети уже появились фото с задержанным, а также сообщения, что над пленником украинцы издеваются.