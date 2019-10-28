"Прости меня, мама": Погибшая в морозильной фуре вьетнамка заплатила за это $38 тысяч

Ранее автомобиль с телами 39 человек обнаружила на востоке Англии британская полиция. Машина была припаркована в городке Грейс, куда она прибыла из Болгарии.

Как выяснилось, в её кузове погибли граждане Китая, запертые в морозильной камере, температура воздуха в которой опустилась до –25 градусов.

Как стало известно ВВС, в числе погибших могли быть и вьетнамцы. Родственники 26-летней Фам Тхи Тра Мая связались с журналистами и рассказали о том, что в день инцидента получили от неё страшное SMS: "Прости меня, мама, мой путь за границу оказался неудачным. Мама, я так люблю тебя! Я умираю, потому что не могу дышать".

Фото: Twitter Фам Тхи Тра Мая

​Своё последнее сообщение девушка отправила за два часа до прибытия рокового контейнера в британский город Пурфлит из бельгийского порта Зебрюгге.

Брат девушки Фам Тхи Ча Ми рассказал журналистам, что она заплатила за переправку в Великобританию 30 тысяч фунтов (38 тысяч долларов). По его словам, первый раз она пыталась пересечь границу Британии 19 октября, однако её поймали и отправили назад.