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"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании

10 февраля 2020, 19:24  •  38 • Политика
Учёный-востоковед, экономист, политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Польши об отказе от покупок российского трубопроводного газа. Он назвал идиотами власти страны, которые приняли решение о переходе на американское голубое топливо.
Ранее заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин заявил об отказе от закупок топлива у России, в частности угля. Сатановский же привёл утверждение, что причиной падения акций польской газовой компании являются "Газпром" и Путин. Якобы Варшава так заявила. Он изумился такому обоснованию, ведь более очевидными причинами могли бы быть переход на дорогой сжиженный газ из США или большие затраты на строительство терминала сжиженного природного газа, закупки данного вида топлива у Норвегии или Катара.
По мнению политолога, эта ситуация случилась даже "не из-за того, что польские политики, упёршись как бараны с американским "газом свободы", обрушили экономику Польши, начав с её газовой компании, ставшей первой жертвой их глупости". Варшава вовремя не поняла, чем для страны обернётся отказ от российского топлива.
Сатановский напомнил о некоем "плане Путина", которого никто не видел, но в который свято верят в Польше.
"Но в Польше точно знают, что он (план Путина. – Прим. Царьграда) есть, и там про неё много что написано... Прости, Господи, идиотов", – написал политолог в своём Telegram-канале.

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