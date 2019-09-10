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"Проснитесь, мир изменился": Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона о России
10 сентября 2019, 06:09 • 287 • Политика
На заявление главы Пентагона Марка Эспера, призвавшего Россию "изменить свою поведение", отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. "Проснитесь, мир изменился", - напомнил он.
Глава Пентагона Марк Эспер ранее посоветовал России стать "нормальной страной". По его словам, он был бы рад превращению России в государство, "разделяющие западные ценности вместе с США и союзниками Вашингтона по НАТО.
В ответ на собственную выходку он получил категоричный отпор со стороны российских МИД и Минобороны. Если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс", отметил в комментарии американскому министру глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности".
Отреагировал на заявление Эспера и российский сенатор Алексей Пушков, который обратил внимание на то, что глава Пентагона "так ничего и не понял", призывая Россию "действовать по правилам", которые установлены США.
"Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Скриншот: Twitter/ @Alexey_Pushkov
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