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"Просит исключить": Киев нашёл причину сорвать переговоры с Донбассом
10 июля 2021, 08:50 • 357 • Политика
Украинская делегация прервала переговоры по регуляции конфликта в Донбассе. Киеву не понравилось, что на них присутствовала представительница ДНР.
Украина отказалась от переговоров по Донбассу из-за представительницы ДНР Майи Пироговой, которая тоже в них участвует. Об этом стало известно со слов члена украинской делегации Дениса Казанского в эфире телеканала "Наш".
Ранее из-за этого они покинули заседание во время отчёта подгруппы. Донбасс заявил, что Украина сорвала переговоры.
Об исключении Пироговой речь идёт не впервые. Об этом ранее говорил глава украинской делегации в трёхсторонней группе Леонид Кравчук.
Представители Украины неоднократно пытались "выдавить" из переговоров представителей самих республик.
Ранее на переговорах полпред России Борис Грызлов говорил, что такая позиция Киева говорит о том, что он хочет разорвать отношения с Донбассом.
Украина приносит в жертву людей по обе стороны конфликта и ничего не предпринимает по сокращению огня, сказал он.
Сторона постоянно переносит места переговоров и предлагает идею о смене форматов. В Госдуме подчёркивали, что такая позиция говорит о желании Киева сорвать переговоры или завести их в тупик.
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