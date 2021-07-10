"Просит исключить": Киев нашёл причину сорвать переговоры с Донбассом

Украинская делегация прервала переговоры по регуляции конфликта в Донбассе. Киеву не понравилось, что на них присутствовала представительница ДНР.

Украина отказалась от переговоров по Донбассу из-за представительницы ДНР Майи Пироговой, которая тоже в них участвует. Об этом стало известно со слов члена украинской делегации Дениса Казанского в эфире телеканала "Наш".

Ранее из-за этого они покинули заседание во время отчёта подгруппы. Донбасс заявил, что Украина сорвала переговоры.

Об исключении Пироговой речь идёт не впервые. Об этом ранее говорил глава украинской делегации в трёхсторонней группе Леонид Кравчук.

Представители Украины неоднократно пытались "выдавить" из переговоров представителей самих республик.

Ранее на переговорах полпред России Борис Грызлов говорил, что такая позиция Киева говорит о том, что он хочет разорвать отношения с Донбассом.

Украина приносит в жертву людей по обе стороны конфликта и ничего не предпринимает по сокращению огня, сказал он.

Сторона постоянно переносит места переговоров и предлагает идею о смене форматов. В Госдуме подчёркивали, что такая позиция говорит о желании Киева сорвать переговоры или завести их в тупик.