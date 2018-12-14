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"Просит есть в шесть утра и понимает по-японски": Японский чиновник рассказал о том, как живет подаренный Путиным кот

14 декабря 2018, 13:24  •  91 • В мире
Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита, набрал вес восемь килограммов. "Просит есть в шесть утра и понимает по-японски", - рассказывает чиновник.
Хозяин питомца, глава администрации префектуры Акита Норихисе Сатакэ, рассказал журналистам, что красавец сибирский кот, тот самый, которого подарил российский лидер, понимает японский язык.
Напомним, что в знак благодарности российскому народу за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Фукусиме губернатор Сатакэ подарил Путину собаку породы акита-ину. Это было еще в 2012 году. А в ответ от президента России он получил кота сибирской породы.
Кот здоров, его зовут "Мир".
"Он стал огромный, уже восемь килограммов, - говорит Сатакэ. - Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает".
Дети зовут русского кота "Миру-бо", добавляя уменьшительно-ласкательный суффикс "бо" к изначальному имени на местном наречии.
"Кот тут же откликается, - рассказывает хозяин кота. - В шесть утра он просит есть - подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать".
Префектура Акита находится на севере главного японского острова Хонсю. Восемь лет назад японская префектура установила побратимские отношения с Приморским краем.
Передает РИА Новости.

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