"Просим немного времени": Поляки не смогли придумать ответ на отповедь Путина о начале Второй мировой

Поляки собираются дать ответ президенту России Владимиру Путину, который рассказал о роли их страны в начале Второй мировой войны. Правда, дать оперативный комментарий не смогли.

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - передает слова замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк РИА Новости.

На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что советские войска перешли границу Польши, когда контроль над происходящим был уже потерян. Офицальные власти были уже "в районе польско-румынской границы и "разговаривать на эту тему" было не с кем.

После этого в лекции перед лидерами стран СНГ Владимир Путин рассказал о роли Польши в начале Второй мировой войны. Президент России рассказал, что Польша "высказала аппетиты", когда "начался раздел добычи".