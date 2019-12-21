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"Просим немного времени": Поляки не смогли придумать ответ на отповедь Путина о начале Второй мировой
21 декабря 2019, 17:54 • 32 • В мире
В Польше оценивают слова президента России Владимира Путина о начале Второй мировой войны. На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что советские войска перешли границу, когда официальные власти Польши были уже "в районе границы". Поляки не смогли быстро придумать ответ и взяли паузу на размышления. "Просим дать нам немного времени", - заявили в МИД Польши.
Поляки собираются дать ответ президенту России Владимиру Путину, который рассказал о роли их страны в начале Второй мировой войны. Правда, дать оперативный комментарий не смогли.
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - передает слова замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк РИА Новости.
На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что советские войска перешли границу Польши, когда контроль над происходящим был уже потерян. Офицальные власти были уже "в районе польско-румынской границы и "разговаривать на эту тему" было не с кем.
После этого в лекции перед лидерами стран СНГ Владимир Путин рассказал о роли Польши в начале Второй мировой войны. Президент России рассказал, что Польша "высказала аппетиты", когда "начался раздел добычи".
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