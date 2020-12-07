"Просидели двое суток в аэропорту": Жена Мамонова рассказала о "тёплой встрече" на Украине

Мамонова и его супругу не пустили на Украину, поскольку артист некоторое время назад выступал в Крыму. Пограничники отослали супругов обратно, запретив им в течение трёх лет посещать Украину.

Нас не пустили, потому что мы ездили в Крым на концерт. Просидели двое суток в аэропорту и вернулись, - пояснила Ольга Мамонова в разговоре с Nation News.

Отметим, что Украина запрещает въезд всем иностранным гражданам, которые посещали Крым после 2014 года, хотя Киев при этом закрывает глаза на то, что тысячи украинцев каждый год ездят отдыхать на полуостров. Каждый раз, когда иностранные политики посещают Крым, украинские власти пишут ноты протеста. А фраза "чей Крым?" стала в украинском обществе своеобразным тестом на патриотизм.

Пётр Мамонов - известный российский поэт, актёр, музыкант и радиоведущий. Наибольшую популярность получил благодаря музыкальной группе "Звуки Му", а также фильмам "Остров" и "Царь".