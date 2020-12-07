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"Просидели двое суток в аэропорту": Жена Мамонова рассказала о "тёплой встрече" на Украине
07 декабря 2020, 23:30 • 78 • Политика
Жена российского актёра и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о "тёплой встрече" на Украине. Она просидела с мужем двое суток в аэропорту Борисполя, а потом пара вернулась обратно.
Мамонова и его супругу не пустили на Украину, поскольку артист некоторое время назад выступал в Крыму. Пограничники отослали супругов обратно, запретив им в течение трёх лет посещать Украину.
Отметим, что Украина запрещает въезд всем иностранным гражданам, которые посещали Крым после 2014 года, хотя Киев при этом закрывает глаза на то, что тысячи украинцев каждый год ездят отдыхать на полуостров. Каждый раз, когда иностранные политики посещают Крым, украинские власти пишут ноты протеста. А фраза "чей Крым?" стала в украинском обществе своеобразным тестом на патриотизм.
Пётр Мамонов - известный российский поэт, актёр, музыкант и радиоведущий. Наибольшую популярность получил благодаря музыкальной группе "Звуки Му", а также фильмам "Остров" и "Царь".
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