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"Прошу в нашем доме не выражаться": Русские ответили американцам крылатой фразой из любимой комедии
28 июня 2021, 13:35 • 228 • Политика
В статье Сергея Лаврова эксперты усмотрели чёткий посыл США - его можно выразить крылатой фразой из любимой всеми комедии Гайдая: "Прошу в нашем доме не выражаться".
Опубликованную сегодня статью главы русского МИДа Сергея Лаврова об отношениях России и Запада прокомментировал известный политолог Валерий Коровин. Он согласен с Лавровым в том, что Запад требует от всего мира подчинения его воле и следования его путём, основанном на его историческом опыте. В беседе с Царьградом эксперт назвал подобные амбиции "волюнтаризмом и беззаконием".
Сергей Лавров, по мнению Коровина, в своей статье говорит фактически словами героя Фрунзика Мкртчяна из комедии "Кавказская пленница": Прошу в нашем доме не выражаться".
- заметил политолог.
Многие другие страны, заметил Коровин, подчиняются Западу, принимают его систему координат, прогибаются и уступают, но только не Россия.
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