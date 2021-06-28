"Прошу в нашем доме не выражаться": Русские ответили американцам крылатой фразой из любимой комедии

В статье Сергея Лаврова эксперты усмотрели чёткий посыл США - его можно выразить крылатой фразой из любимой всеми комедии Гайдая: "Прошу в нашем доме не выражаться".

Опубликованную сегодня статью главы русского МИДа Сергея Лаврова об отношениях России и Запада прокомментировал известный политолог Валерий Коровин. Он согласен с Лавровым в том, что Запад требует от всего мира подчинения его воле и следования его путём, основанном на его историческом опыте. В беседе с Царьградом эксперт назвал подобные амбиции "волюнтаризмом и беззаконием".

Сергей Лавров, по мнению Коровина, в своей статье говорит фактически словами героя Фрунзика Мкртчяна из комедии "Кавказская пленница": Прошу в нашем доме не выражаться".

То есть Лавров как бы указывает на абсолютную некоррелируемость западных глобалистских представлений с реальным положением дел. Причём указывает очень мягко, дипломатично и корректно,

- заметил политолог.

Многие другие страны, заметил Коровин, подчиняются Западу, принимают его систему координат, прогибаются и уступают, но только не Россия.