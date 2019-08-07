"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу

Лебедев накануне выложил в своем YouTube-канале видеоролик, снятый, по заявлению автора, в Европе. В описании к видео дизайнер указал: "По понятным соображениям такое видео нельзя было бы записать в России", и более ничего не стал пояснять.

Более многословен он был в самом ролике. Там Лебедев говорит о том, что был вынужден срочно покинуть Россию, и теперь находится в европейской стране: "Шаг назад, и я в Атлантическом океане".

При этом он добавляет, что пока неясно, сможет ли он вернуться на родину. "Я волнуюсь, у меня дрожит голос, прошу понять и простить", - заявляет Лебедев. И объясняется – дескать, причиной его срочного отъезда оказались какие-то события в Москве: "Правящая клика ворует наше будущее".

Далее он объясняет, что у столичных жителей якобы украли выборы, пенсии, будущее… Упоминает войну в Сирии, дескать, незачем было лезть в эту "мясорубку", завершая свой спич словами "Россия будет свободной".