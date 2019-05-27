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"Прошу ненавидеть и преследовать": Политолог Сергиенко назвал "архитектора" войны в Донбассе

27 мая 2019, 18:24  •  167 • Политика
В пятую годовщину начала войны в Донбассе политолог Владимир Сергиенко напомнил о главном украинском архитекторе конфликта - Александре Турчинове. "Прошу ненавидеть и преследовать по всей строгости закона!" - призвал эксперт.
Ровно 5 лет назад 26 мая исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отдал приказ о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая обернулась многолетним кровавым конфликтом. Об этом у себя на странице напомнил политолог Владимир Сергиенко.
Он указывает, что именно на Турчинове лежит ответственность за тысячи погибших людей и тысячи искалеченных судеб. Политолог считает, что этого человека необходимо судить по всей строгости закона.
"Прошу ненавидеть и преследовать по всей строгости закона!" - призвал Сергиенко на своей странице в Twitter.
К своему сообщению политолог приложил видеозапись выступления Турчинова, в котором он объявляет о начале АТО в Донбассе. Также Сергиенко напомнил, что на Украине бывшему главе СНБО дали прозвище Кровавый Пастор.
"О нём сейчас почти не говорят, но его необходимо судить как преступника и убийцу", - соглашается в комментариях @SjyLEj35O6SL1Qk.
"Я думаю, рано или поздно "награда", найдёт своего героя, и паства его будет с рогами и копытами, и келья его будет кипящий котёл!!!" - добавляет @lHDPFvG8v0fNSsX.

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