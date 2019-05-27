|
"Прошу ненавидеть и преследовать": Политолог Сергиенко назвал "архитектора" войны в Донбассе
27 мая 2019, 18:24 • 167 • Политика
В пятую годовщину начала войны в Донбассе политолог Владимир Сергиенко напомнил о главном украинском архитекторе конфликта - Александре Турчинове. "Прошу ненавидеть и преследовать по всей строгости закона!" - призвал эксперт.
Ровно 5 лет назад 26 мая исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отдал приказ о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая обернулась многолетним кровавым конфликтом. Об этом у себя на странице напомнил политолог Владимир Сергиенко.
Он указывает, что именно на Турчинове лежит ответственность за тысячи погибших людей и тысячи искалеченных судеб. Политолог считает, что этого человека необходимо судить по всей строгости закона.
К своему сообщению политолог приложил видеозапись выступления Турчинова, в котором он объявляет о начале АТО в Донбассе. Также Сергиенко напомнил, что на Украине бывшему главе СНБО дали прозвище Кровавый Пастор.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
167
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2019, 18:54
|
25 мая 2019, 07:54
|
23 мая 2019, 00:39
|
26 мая 2019, 00:09
|
26 мая 2019, 13:09
|
21 мая 2019, 06:24
|
21 мая 2019, 12:39