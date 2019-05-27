"Прошу ненавидеть и преследовать": Политолог Сергиенко назвал "архитектора" войны в Донбассе

Ровно 5 лет назад 26 мая исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отдал приказ о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая обернулась многолетним кровавым конфликтом. Об этом у себя на странице напомнил политолог Владимир Сергиенко.

Он указывает, что именно на Турчинове лежит ответственность за тысячи погибших людей и тысячи искалеченных судеб. Политолог считает, что этого человека необходимо судить по всей строгости закона.

"Прошу ненавидеть и преследовать по всей строгости закона!" - призвал Сергиенко на своей странице в Twitter.

К своему сообщению политолог приложил видеозапись выступления Турчинова, в котором он объявляет о начале АТО в Донбассе. Также Сергиенко напомнил, что на Украине бывшему главе СНБО дали прозвище Кровавый Пастор.