"Прошу не воспринимать как демарш": Небензя вышел из зала перед речью Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя вышел из зала перед речью представителя Украины. Он пояснил: "Прошу не воспринимать это как демарш".

Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН перед началом выступления постоянного представителя Украины при организации Сергея Кислицы.

Впрочем, дипломат заранее предупредил своих коллег, что это не политический жест. Покинуть заседание его вынудила встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она проводится в связи с тем, что Россия с 1 февраля перенимает эстафету председательства в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

Хочу извиниться перед членами Совета и прошу не воспринимать мой уход как демарш. Я иду на встречу с генеральным секретарём и, к сожалению, не могу её перенести,

- пояснил Небензя.

Отметим, что данное заседание Совбеза было инициировано США из-за роста напряжённости вокруг Украины. Американские СМИ последние месяцы распространяют фейк о том, что Россия якобы стянула войска к границе и готовится напасть на Украину. Это спровоцировало панику и отпугнуло инвесторов от украинского рынка. И несмотря на то что Москва уже неоднократно опровергла слухи о готовящемся вторжении, а Украина попросила США не сеять панику, американские политики и СМИ продолжают нагнетать обстановку.