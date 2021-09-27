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"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
27 сентября 2021, 23:25 • 120 • Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством. Данный вопрос не имеет отношения ни к межправительственным, ни к смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи, заявил министр.
В Венгрии жёстко ответили на угрозу Украины пожаловаться в Европейскую комиссию из-за контракта с Россией. Глава МИД Петер Сийярто назвал это вмешательством во внутренние дела страны.
Речь идёт о контракте между Венгрией и Россией на поставку газа в обход Украины по газопроводу "Турецкий поток". В Киеве сильно огорчились из-за этого и даже пообещали нажаловаться Брюсселю.
- заявил глава МИД Венгрии.
Он подчеркнул, что Украину совершенно не касается, как власти Венгрии обеспечивают дома граждан страны теплом. Данный вопрос не имеет отношения ни к межправительственным, ни к смешанным комиссиям.
- подчеркнул Сийярто.
Министр добавил, что снабжение страны топливом - это исключительно вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
Напомним, что ранее русский газ поступал в Венгрию через территорию Украины. Однако в этом году маршрут был изменён. Теперь голубое топливо будет поступать в страну в обход Украины по газопроводу "Турецкий поток".
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