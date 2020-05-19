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"Прошу доложить!": Путин охрип, указывая на обидные промахи чиновников

19 мая 2020, 19:55  •  34 • Политика
Президент России Владимир Путин начал совещание по ситуации с коронавирусом в стране и социальной поддержке населения. Говоря о промахах чиновников по собственным поручениям, президент охрип. "Прошу доложить!" - потребовал Путин.
Сегодняшнее совещание посвящено принятым властями мерам не только по борьбе с COVID-19, но и по поддержке разных слоёв населения. И бизнеса, и медиков, и многих других категорий. Путин напомнил, что сегодняшние условия - экстраординарные. И принимаемые меры беспрецедентные. Но не всё, что задумано, исполняется. Проблема, например, возникла с решением о доставке лекарств при заказе удалённо.
Владимир Путин напомнил, что дал поручение решить вопрос с доставкой лекарств ещё в марте. Однако пока система так до конца и не продумана. Говоря о промахах чиновников, Путин охрип. Несколько раз он постучал по столу пальцем, подчеркнув, что сегодня должен услышать доклад о том, что мешает чиновникам выполнить задачи, связанные с медикаментами.
Наконец, говоря о выплатах медикам - дополнительных, Путин сказал:
"По имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все. Правда, за последние 2-3 дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в правильном направлении. В ряде регионов выплачивались совсем не те средства, о которых говорилось на совещаниях".

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