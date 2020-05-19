"Прошу доложить!": Путин охрип, указывая на обидные промахи чиновников

Сегодняшнее совещание посвящено принятым властями мерам не только по борьбе с COVID-19, но и по поддержке разных слоёв населения. И бизнеса, и медиков, и многих других категорий. Путин напомнил, что сегодняшние условия - экстраординарные. И принимаемые меры беспрецедентные. Но не всё, что задумано, исполняется. Проблема, например, возникла с решением о доставке лекарств при заказе удалённо.

Владимир Путин напомнил, что дал поручение решить вопрос с доставкой лекарств ещё в марте. Однако пока система так до конца и не продумана. Говоря о промахах чиновников, Путин охрип. Несколько раз он постучал по столу пальцем, подчеркнув, что сегодня должен услышать доклад о том, что мешает чиновникам выполнить задачи, связанные с медикаментами.

Наконец, говоря о выплатах медикам - дополнительных, Путин сказал:

"По имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все. Правда, за последние 2-3 дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в правильном направлении. В ряде регионов выплачивались совсем не те средства, о которых говорилось на совещаниях".