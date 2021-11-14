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"Прошлый год был уроком": Лукашенко сделал выводы о Западе. Многовекторности пришёл конец
14 ноября 2021, 03:50 • 103 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что сделал выводы о Западе. По его словам, "прошлый год был уроком" для Минска. И теперь политике многовекторности пришёл конец.
Лукашенко отметил, что западные страны показали своё истинное лицо, когда попытались устроить госпереворот в Белоруссии, а потом, не добившись своего, развязали санкционную войну.
- пояснил политик в интервью журналу "Национальная оборона".
Он подчеркнул, что деструктивная деятельность США и Европы только сблизила Минск с Москвой, ускорив интеграцию двух стран.
Напомним, что в прошлом году в Белоруссии начали проходить массовые акции протеста, которые финансировались и координировались из-за рубежа. Главными разжигателями оказались Литва и Польша, которые разместили у себя лидеров белорусской оппозиции. Теперь эти страны возмущаются тому, что Белоруссия не препятствует передвижению мигрантов, направляющихся в Европу.
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