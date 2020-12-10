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"Прошлым вечером было два случая": В Европе начали колоть вакцину Pfizer, но что-то пошло не так

10 декабря 2020, 20:15  •  200 • В мире
Сразу же после старта вакцинации в Европе что-то пошло не так. Людям вводят американскую вакцину Pfizer, но реакция организма на неё вызывает удивление даже у специалистов. "Даже прошлым вечером у нас было два случая", - рассказывают о нежелательных побочных эффектах.
Компоненты для вакцины от COVID-19 привозят из США, а производят препарат в Бельгии, откуда уже развозят по разным странам. В Великобритании уже начали применять вакцину от Pfizer и сразу же поняли, что что-то пошло не так.
"Я скажу, что даже прошлым вечером у нас было два случая аллергической реакции", - рассказывает руководитель агентства по контролю за товарами медицинского назначения и лекарственными препаратами Великобритании Джун Рейн.
По её мнению, не исключён вариант официального заявления с рекомендацией не делать инъекции людям из определённых групп риска. Уже сейчас принято решение не вакцинировать тех, у кого в жизни проявлялись "значительные аллергические реакции" на продукты или лекарства.
США меж тем обнародовали информацию о шести умерших добровольцах, на которых испытывали препарат Pfizer. Причём один из них скончался через 63 дня после того, как ему была введена вторая доза вакцины.
Иммунолог Джон Грабенштейн говорит, что вакцина эффективна и безопасна, но вызывает недомогание, боли и прочие побочные эффекты. Телеканал НТВ объясняет: возможно, под "прочим" специалист подразумевал, например, паралич лицевого нерва - серьёзную реакцию организма, которая наблюдалась у четверых добровольцев.
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