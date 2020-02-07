"Прощупывают нас": Американские военные пожаловались на чуть ли не ежедневные стычки с русскими в Сирии

Российские и американские военные почти каждый день конфликтуют друг с другом. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на спецпредставителя США по САР Джеймса Джеффри, инциденты стали фиксироваться всё чаще.

"Частота увеличилась, и это вызывает опасения", - заявил он.

В то же время, уточнили источники издания из вооружённых сил, конфронтация наблюдается преимущественно на дороге.

Опрошенные американские военные полагают, что таким образом русские "наблюдают и оценивают реакцию США".

Отмечается, что один из недавних эпизодов - стычка 18 января, когда американские военнослужащие не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан. Издание сообщает, что в результате российских бойцов развернули из-за того, что американцы заблокировали им путь.

Похожий инцидент произошёл 16 января, но тогда россиянам не дали пройти курды.

Напомним, что в минобороны ранее по этому поводу заявили, что военная полиция России продолжает патрулировать провинции Алеппо, Ракка и Хасеке. "Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий", - подчёркивали в оборонном ведомстве.

В министерстве указали, что постоянный канал связи между командованием российской группировкой в Сирии и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке продолжает функционировать.