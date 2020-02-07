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"Прощупывают нас": Американские военные пожаловались на чуть ли не ежедневные стычки с русскими в Сирии
07 февраля 2020, 13:24 • 147 • В мире
Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что трения между российскими и американскими бойцами вызывают беспокойство Вашингтона. По данным источников издания из американских ВС, конфронтации на дорогах происходят каждый день или даже иногда несколько раз за день. По версии источников, русские пытаются оценить их реакцию.
Российские и американские военные почти каждый день конфликтуют друг с другом. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на спецпредставителя США по САР Джеймса Джеффри, инциденты стали фиксироваться всё чаще.
"Частота увеличилась, и это вызывает опасения", - заявил он.
В то же время, уточнили источники издания из вооружённых сил, конфронтация наблюдается преимущественно на дороге.
Опрошенные американские военные полагают, что таким образом русские "наблюдают и оценивают реакцию США".
Отмечается, что один из недавних эпизодов - стычка 18 января, когда американские военнослужащие не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан. Издание сообщает, что в результате российских бойцов развернули из-за того, что американцы заблокировали им путь.
Похожий инцидент произошёл 16 января, но тогда россиянам не дали пройти курды.
Напомним, что в минобороны ранее по этому поводу заявили, что военная полиция России продолжает патрулировать провинции Алеппо, Ракка и Хасеке. "Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утверждёнными планами, без происшествий", - подчёркивали в оборонном ведомстве.
В министерстве указали, что постоянный канал связи между командованием российской группировкой в Сирии и операционным центром ВС США на Ближнем Востоке продолжает функционировать.
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