Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Его слова вызвали панику и страх": В Пакистане молившегося о крушении...
Захарова рассказала, каким будет ответ России на "циничный демарш" Чех...
"Нас КИНУЛИ!" Кто реально руководит страной на Украине? Вечер с Соловь...
Плахотнюк возлагает вину за возможный политический кризис на ACUM
Главная / В мире

08 марта 2019, 00:24  •  64 • В мире
Террористы в Сирии приняли решение затаиться, надеясь переждать нынешний этап активной борьбы с нею, чтобы потом попытаться возобновить свои операции. "Просчитанное решение", - отмечают в Пентагоне.
О том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) сейчас приняла решение затаиться, сообщает журналистам глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел.
По его словам, боевики хотят переждать этап активной борьбы, чтобы затем возобновить свои операции.
"То, что мы сейчас видим, - это не сдача боевиков, а просчитанное решение, - заявил он, выступая в Конгрессе. - Они хотят сохранить потенциал, чтобы дождаться подходящего времени для возрождения".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 11:24
«Изучите азы»: Дмитрий Медведев осадил «клерка» из американского посольства в Люксембурге
07 марта 2019, 21:09
92-летняя королева Елизавета II освоила "Инстаграм": "Я нашла письмо, написанное моему прапрадеду"
07 марта 2019, 14:39
Отстоят ли греки православие от мультикультурализма?
Загрузка...
07 марта 2019, 08:09
Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ
07 марта 2019, 17:39
«О повороте назад не может быть и речи»: как Анкара отвечает на попытки США сорвать сделку по поставке Турции С-400
07 марта 2019, 01:39
"Трепещите, бармалеи!": На борьбу с ИГ в Ираке Черногория выдвинула двух своих солдат
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:09
Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической «крыши»
08 марта 2019, 00:24
"Прогибаться под США не стали": Меркель отказалась провоцировать Россию ман...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:09
Лукашевич призвал ОБСЕ предпринять конкретные действия по ситуации вокруг УПЦ
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
01 марта 2019, 23:39
Путин позвонил маме умершего от лейкоза мальчика, мечту которого он исполнил перед Новым годом
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.