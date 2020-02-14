"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе ему стали поступать угрозы в социальных сетях. По словам дипломата, в турецком сегменте соцсетей, в общем и целом, наблюдается антироссийская истерия.

О своих впечатлениях Ерхов рассказал в беседе с редакцией Sputnik Турция.

"Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни, - отметил он, напомнив, что сначала погибли русские офицеры, затем смертельные ранения получили и турецкие военные. - Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях".

В качестве примера дипломат привёл несколько сообщений, которые увидел в соцсетях в адрес русских, отметив, что ему неприятно это делать, но раскрыть подобную информацию он обязан.

"Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и всё такое прочее", - сказал дипломат.

По словам Ерхова, подобное уже наблюдалось им 5 лет назад. Причём не только в социальных сетях, но и в турецких СМИ. Однако в тот момент вместо Идлиба был Алеппо. Так чем закончилось это виртуальное противостояние с наращиванием агрессии? Очень просто... Так называемым "самолётным кризисом", а также "злодейским убийством посла Андрея Карлова", отметил дипломат.

"Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?" - отмечает Ерхов, добавляя, что больше всего его удручает нежелание партнёров понять позицию оппонента, а это "может обернуться большой бедой".

Как напоминает "Утро.ру", в понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. После сирийцев атаковали турки. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе несколько резких высказываний как в адрес Сирии, так и в адрес России.