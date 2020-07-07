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"Прощайте, маэстро, ваша музыка останется навсегда": Умер Эннио Морриконе

07 июля 2020, 05:00  •  54 • В мире
Только что стало известно, что в Италии на 92-м году жизни скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе. Поклонники не могут сдержать эмоций: "Прощайте, маэстро, ваша музыка останется навсегда", пишут они в Сети.
Из Италии пришла печальная весть: сегодня, 6 июля, в Риме скончался Эннио Морриконе. Оскароносному создателю гениальной музыки к сотням культовых кинолент в ноябре исполнилось бы 92 года. О причинах смерти пока ничего не сообщается.
Поклонники со всего мира отдают последние почести великому итальянцу. "Погиб Эннио Морриконе - большая потеря... Великий Мастер Морриконе!" - пишет Inocencia Guatemala.
"Прощайте, маэстро, ваша музыка останется навсегда", - скорбит издание Vivo Umbria, уточняя, что несколько дней назад Морриконе стал жертвой несчастного случая, получив перелом бедренной кости.
Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи. Эннио был старшим из пяти детей. В 12 лет поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме.
Когда Морриконе исполнилось 16 лет, он занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором прежде играл его отец. В 1950 году начал аранжировать песни популярных композиторов для радио. Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960 года, а в 1960 году стал аранжировать музыку для телешоу.
Начал писать музыку к фильмам лишь в 1961 году, когда ему было 33 года. Широкая известность пришла к нему после работы над фильмами его бывшего одноклассника - режиссёра Серджо Леоне. Позднее сотрудничал с крупнейшими кинорежиссёрами Италии - Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери и многими другими.
С 1964 года Морриконе работал в звукозаписывающей компании RCA, где аранжировал сотни песен, в том числе для таких знаменитостей, как Джанни Моранди, Марио Ланца, Миранда Мартино.
Прославившись в Европе, Морриконе был приглашён в Голливуд. В США написал музыку для фильмов таких известных режиссёров, как Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Майк Николс, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик и других. Всего на счету Морриконе музыка к более 500 фильмам.

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