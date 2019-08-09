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"Прощай, страшное недоразумение": В центре Киева демонтировали арт-объект "синяя рука"
09 августа 2019, 03:54 • 61 • В мире
Гигантская "синяя рука", установленная почти год назад на бульваре Шевченко в центре украинской столицы, больше не будет шокировать прохожих: арт-объект демонтировали и увезли. "Прощай, страшное недоразумение!" - пишут в соцсети киевляне.
Фотографию "синей руки", которую с трудом запихнули в багажник минивэна, опубликовал на своей странице Игорь Ясько. Публикацию сопровождал комментарий: "Не знаю, как вы, но я рад, что это недоразумение убрали из центра столицы! Остаточне прощавай".
Скриншот: Facebook/Ясько Iгор
"Застоялось у нас это недоразумение", - согласилась с ним Оксана Бойчук.
"Эх, а я так и не сделала фотографию рядом с ней", - немного расстроилась Катерина Ковалевска.
Нашлись в комментариях и защитники арт-объекта. "Если вы не понимаете современное искусство, то это ваша проблема", - заявил Дима Белый.
Странную скульптуру в виде огромной руки установили в Киеве 27 сентября прошлого года. Автор этого произведения румынский скульптор Богдан Раца назвал арт-объект Middle Way - "Золотая середина". Установили его на месте снесённого памятника Владимиру Ленину.
Автор арт-объекта вложил в него определённый смысл - "единство", а символизировала эта рука, которая одновременно была и правой, и левой, дружбу.
Скриншот: Facebook/Юрий Береза
Мало кому из киевлян арт-объект пришёлся по вкусу. После его установки в соцсетях на "произведение искусства" обрушился шквал критики. Как его только не называли - и "перчаткой заробитчанина", и "рукой-попрошайкой", и "привет из преисподней". Не забыли и про "руку Кремля", конечно.
"К огромной синей руке будут привозить миссии МВФ и возлагать цветы - в мэрии говорят, что протянутая рука - символ дружбы, а огромный её размер должен показывать, как сильно мы хотим дружить с МВФ", - написал тогда в Twitter украинский историк Андрей Плахонин.
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