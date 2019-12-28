"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина

Прощание Ельцина было трогательным, пишет Франк Ниенхойзен из Sueddeutsche Zeitung: в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год тяжело больной Борис Ельцин со слезами на глазах заявил: "Я ухожу". Уже на следующий день Владимир Путин был главой Кремля.

20 лет спустя Путин по-прежнему остаётся президентом, и хотя до конца его очередного президентского срока ещё четыре года, уже можно задуматься, кто же станет преемником, замечает журналист, который несколько лет работал в России.

Скорее всего, Путин уже не пойдёт на повторение сценария 2008 года, когда его "на время" заменил Дмитрий Медведев. Но свободной конкуренции также не стоит ожидать, считает автор: при Путине государство настолько усилило контроль над экономикой, провинциями, ключевыми отраслями, СМИ, интернетом и обществом, что вряд ли президентский вопрос будет решаться свободным выбором народа из любых кандидатов.

Среди наиболее вероятных преемников президентского поста Ниенхойзен назвал министра обороны Сергея Шойгу, которого оценил как одного из самых популярных политиков России.

Также не исключена кандидатура мэра Москвы Сергея Собянина, хотя его авторитет среди населения и упал после подавления протестных акций в столице.

Но это может быть и кто-то из молодого лояльного поколения политических менеджеров, выросших с путинской системой, - например, 33-летний Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

Автор утверждает, что Кремль, скорее всего, ещё некоторое время будет держать всех в неведении - преемник может появиться лишь примерно за год до президентских выборов, и скорее всего, он появится на посту премьера. По мнению журналиста, Путину нужен кто-то, кто создаст баланс между консерваторами и либералами.

Не исключено, что Владимир Путин в 2024 году станет президентом Союзного государства России и Белоруссии, добавляет Ниенхойзен, но пока простые белорусы настроены к идее такого государства отрицательно.

Напомним, западные СМИ уже не в первый раз пытаются спекулировать на теме преемника российского президента, порой выводя самые немыслимые конспирологические теории.