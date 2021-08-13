Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

"Прощальные гастроли" Меркель: Эксперт назвал цели её визита в Россию

13 августа 2021, 23:25  •  84 • Политика
Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию "прощальными гастролями". "Потому что до выборов остаётся совсем немного", - пояснил эксперт.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным является для неё "прощальными гастролями". Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Речь идёт о визите, который запланирован на 20 августа. Это станет последней поездкой Меркель в Россию в роли главы правительства Германии. После выборов в бундестаг, которые пройдут этой осенью, она официально покинет пост канцлера.
Безусловно, визит знаковый в том плане, что это уже последний визит госпожи Меркель в должности бундесканцлера, вообще внешнеполитический визит, потому что до выборов остаётся совсем немного,
- пояснил Александр Камкин.
Он добавил, что на переговорах Путина и Меркель, вероятнее всего, будут обсуждаться уже ставшие стандартными темы энергетики и общеевропейской безопасности. Последняя тема особенно актуальна, учитывая рост напряжённости между Россией и Западом, считает эксперт. Кроме того, обязательно будет затронута тема транзита газа.
Эта тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита,
- пояснил Камкин в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
13 августа 2021, 11:30
"Что значит уехали?!": "Замшелую методичку" Познера рассекретила одесситка
13 августа 2021, 02:20
Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 15:10
В Китае научили Россию, как "преподать урок" Литве, чтоб в Вильнюсе запомнили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 20:45
Татьяна Буланова обратилась с открытым обращением к Элле Памфиловой
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
08 августа 2021, 19:40
Макс Фадеев пожелал Зеленскому суда: "У меня всю семью по линии отца вырезали такие нацисты"
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.