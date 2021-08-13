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"Прощальные гастроли" Меркель: Эксперт назвал цели её визита в Россию
13 августа 2021, 23:25 • 84 • Политика
Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию "прощальными гастролями". "Потому что до выборов остаётся совсем немного", - пояснил эксперт.
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным является для неё "прощальными гастролями". Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
Речь идёт о визите, который запланирован на 20 августа. Это станет последней поездкой Меркель в Россию в роли главы правительства Германии. После выборов в бундестаг, которые пройдут этой осенью, она официально покинет пост канцлера.
- пояснил Александр Камкин.
Он добавил, что на переговорах Путина и Меркель, вероятнее всего, будут обсуждаться уже ставшие стандартными темы энергетики и общеевропейской безопасности. Последняя тема особенно актуальна, учитывая рост напряжённости между Россией и Западом, считает эксперт. Кроме того, обязательно будет затронута тема транзита газа.
- пояснил Камкин в беседе с RT.
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