"Прощальные гастроли" Меркель: Эксперт назвал цели её визита в Россию

Сотрудник РАН Камкин назвал визит канцлера ФРГ Меркель в Россию "прощальными гастролями". "Потому что до выборов остаётся совсем немного", - пояснил эксперт.

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным является для неё "прощальными гастролями". Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Речь идёт о визите, который запланирован на 20 августа. Это станет последней поездкой Меркель в Россию в роли главы правительства Германии. После выборов в бундестаг, которые пройдут этой осенью, она официально покинет пост канцлера.

Безусловно, визит знаковый в том плане, что это уже последний визит госпожи Меркель в должности бундесканцлера, вообще внешнеполитический визит, потому что до выборов остаётся совсем немного,

- пояснил Александр Камкин.

Он добавил, что на переговорах Путина и Меркель, вероятнее всего, будут обсуждаться уже ставшие стандартными темы энергетики и общеевропейской безопасности. Последняя тема особенно актуальна, учитывая рост напряжённости между Россией и Западом, считает эксперт. Кроме того, обязательно будет затронута тема транзита газа.

Эта тема набирает остроты в контексте того, что Украина пытается привязать к энергетической повестке тему сохранения транзита,

- пояснил Камкин в беседе с RT.