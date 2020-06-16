"Прорывной шаг вперёд" оказался пшиком: План спасения экономики России разобрали в прямом эфире

В эфире передачи "Время покажет" на Первом канале учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев напомнил о промахах правительственного плана спасения экономики, подчеркнув, что нам представили набор инструментов - к сожалению, нежизнеспособный.

К сожалению, этот план стал продолжением многих неэффективных мер, принятых в период самоизоляции. Константин Малофеев призвал честно понять для себя, что именно произошло. И сказать прямо: в экономике России всё складывается не лучшим образом, а значит, меняться нужно кардинально.

"Мы получаем программу "500 шагов правительства", которая является собранием просто рутинных задач ведомств. Чиновники просто их складировали вместе, собрали, и, если бы не было никакого коронавируса, они этим бы и занимались. После чего члены правительства доложили президенту: это наш прорывной шаг вперёд, так мы собираемся бороться с экономическими последствиями коронавируса. Но это неправильно. Так невозможно бороться с экономическими последствиями", - подчеркнул Малофеев.

Ведущий программы поинтересовался, что предлагается взамен. Константин Малофеев напомнил, что ранее им и академиком РАН Сергеем Глазьевым был представлен план развития экономики России.

"В плане мы указали на потенциальные возможные меры. Мы должны осознать, что сейчас, являясь частью большой мировой экономики, в которой этот кризис развернётся и разворачивается прямо сейчас у нас на глазах, с 20%-й безработицей в Соединённых Штатах, с падением ВВП на 20% к концу года, наша задача прежде всего - отгородиться".

Константин Малофеев подчеркнул, что сегодня мы получаем от Запада лишь санкции. Забор, что называется, с их стороны. А должно быть наоборот.

"Мы продолжаем оставаться совершенно открытыми с точки зрения наших финансов, с точки зрения нашей валюты, с точки зрения нашего фондового рынка. Это неправильно", - подчеркнул Малофеев.

В деталях о плане спасения экономики России, написанном Глазьевым и Малофеевым, мы рассказываем в расширенном материале - прочитать о стратегии, предложенной авторами в пику правительственным инициативам, можно здесь.