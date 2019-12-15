"Прорыва не было": Песков рассказал о победах и неудачах "нормандского саммита"

На саммите "нормандской четвёрки" в Париже не было достигнуто никакого "судьбоносного прорыва". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского федерального телеканала.

Комментируя итоги завершившегося саммита, он отметил, что после долгого перерыва лидерам удалось возобновить "нормандский формат" переговоров. Тем не менее говорить о том, что на встрече достигнут какой-то судьбоносный прорыв, - нельзя, считает пресс-секретарь российского лидера.

"Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Напомним, что встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, глава Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Итогом четырёхсторонних переговоров стало коммюнике, в котором участники выразили приверженность выполнению Минских договорённостей.