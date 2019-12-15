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"Прорыва не было": Песков рассказал о победах и неудачах "нормандского саммита"

15 декабря 2019, 05:54  •  69 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на "нормандском саммите" не было судьбоносного прорыва. Тем не менее "нормандский формат" удалось возобновить после весьма долгого перерыва, отметил он.
На саммите "нормандской четвёрки" в Париже не было достигнуто никакого "судьбоносного прорыва". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире российского федерального телеканала.
Комментируя итоги завершившегося саммита, он отметил, что после долгого перерыва лидерам удалось возобновить "нормандский формат" переговоров. Тем не менее говорить о том, что на встрече достигнут какой-то судьбоносный прорыв, - нельзя, считает пресс-секретарь российского лидера.
"Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва - да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Напомним, что встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, глава Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Итогом четырёхсторонних переговоров стало коммюнике, в котором участники выразили приверженность выполнению Минских договорённостей.

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