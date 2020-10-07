Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

"Прорабы перестройки" хотели тихой жизни и похоронили страну: Карен Шахназаров о беде 90-х

07 октября 2020, 21:30  •  92 • Политика
В эфире программы "Интервью" на Царьграде кинорежиссёр, общественный деятель, народный артист России Карен Шахназаров поделился воспоминанием о беде России 1990-х годов. По его словам, "прорабы перестройки" хотели тихой жизни и фактически похоронили страну, не желая больше быть Империей.
Шахназаров считает, что Советский Союз и по духу, и по существу был Империей, и все его жители это чувствовали, понимали и как бы соучаствовали этому.
"Это вопрос такого внутреннего самоощущения народа. Но это важно в силу того, что мы сталкиваемся с событиями, которые нас окружают, в бывших постсоветских республиках. В том числе события в Карабахе. От этого очень много зависит, как мы должны себя вести. То есть если мы Империя, то у нас есть интересы на Южном Кавказе. Если мы понимаем, что для нас это важно, соответственно, мы должны для себя определять, в чём состоят эти интересы, и уже продвигать эти интересы", - подчеркнул Шахназаров.
Он напомнил, как в 1991 году российский народ отказался от имперского формата, и это привело фактически к развалу страны. С другой стороны, режиссёр считает, что тогда такой сценарий был, скорее всего, неизбежен.
"Империя - это вообще тяжёлая ноша. И, конечно, российскому народу и русскому народу пришлось в первую очередь нести на себе все, как говорится, издержки Империи. С этим ничего не поделаешь. Если ты титульный основной народ, ты должен нести. Вот это, мне кажется, элемент усталости, он всё-таки сказался в истории с распадом СССР", - подчеркнул Шахназаров.
Эту усталость умело использовали "прорабы перестройки", заметил режиссёр. Так, Борис Ельцин тогда постоянно повторял, что "Мы не Империя", подчёркивает Шахназаров.
"И очень принципиально это звучало. Вы поднимите его выступления начала 1990-х. Это был постоянный рефрен, что мы не Империя. Мы отказались, мы не будем больше Империей. Я к Борису Николаевичу отношусь, как говорится, известно как. Я никогда не голосовал за… Но нельзя не отдать ему должное, он всё равно в определённой степени выражал народное мнение. И у него огромная народная поддержка была. И он выражал вообще, как мне кажется, мнения большой части народа", - подчеркнул Шахназаров.
По его словам, тогда у политической элиты была одна мечта - тихая, спокойная жизнь, как в Голландии. Это был идеал, добавляет гость "Первого русского".
"Я-то вспоминаю всех наших прорабов перестройки, как называлось. Идеал был, как писал… как же его… он покойный уже. Он был хороший экономист, один из таких ключевых в то время. Я просто запомнил, он говорит: идеал сегодня - это цветы на подоконнике, как в Голландии, вот наш идеал", - отметил Шахназаров, вспоминая слова Егора Гайдара.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 17:50
Немцы высказались о строительстве "Северного потока - 2" после огромного штрафа - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтож...
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
01 октября 2020, 05:05
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.