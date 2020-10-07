"Прорабы перестройки" хотели тихой жизни и похоронили страну: Карен Шахназаров о беде 90-х

Шахназаров считает, что Советский Союз и по духу, и по существу был Империей, и все его жители это чувствовали, понимали и как бы соучаствовали этому.

"Это вопрос такого внутреннего самоощущения народа. Но это важно в силу того, что мы сталкиваемся с событиями, которые нас окружают, в бывших постсоветских республиках. В том числе события в Карабахе. От этого очень много зависит, как мы должны себя вести. То есть если мы Империя, то у нас есть интересы на Южном Кавказе. Если мы понимаем, что для нас это важно, соответственно, мы должны для себя определять, в чём состоят эти интересы, и уже продвигать эти интересы", - подчеркнул Шахназаров.

Он напомнил, как в 1991 году российский народ отказался от имперского формата, и это привело фактически к развалу страны. С другой стороны, режиссёр считает, что тогда такой сценарий был, скорее всего, неизбежен.

"Империя - это вообще тяжёлая ноша. И, конечно, российскому народу и русскому народу пришлось в первую очередь нести на себе все, как говорится, издержки Империи. С этим ничего не поделаешь. Если ты титульный основной народ, ты должен нести. Вот это, мне кажется, элемент усталости, он всё-таки сказался в истории с распадом СССР", - подчеркнул Шахназаров.

Эту усталость умело использовали "прорабы перестройки", заметил режиссёр. Так, Борис Ельцин тогда постоянно повторял, что "Мы не Империя", подчёркивает Шахназаров.

"И очень принципиально это звучало. Вы поднимите его выступления начала 1990-х. Это был постоянный рефрен, что мы не Империя. Мы отказались, мы не будем больше Империей. Я к Борису Николаевичу отношусь, как говорится, известно как. Я никогда не голосовал за… Но нельзя не отдать ему должное, он всё равно в определённой степени выражал народное мнение. И у него огромная народная поддержка была. И он выражал вообще, как мне кажется, мнения большой части народа", - подчеркнул Шахназаров.

По его словам, тогда у политической элиты была одна мечта - тихая, спокойная жизнь, как в Голландии. Это был идеал, добавляет гость "Первого русского".

"Я-то вспоминаю всех наших прорабов перестройки, как называлось. Идеал был, как писал… как же его… он покойный уже. Он был хороший экономист, один из таких ключевых в то время. Я просто запомнил, он говорит: идеал сегодня - это цветы на подоконнике, как в Голландии, вот наш идеал", - отметил Шахназаров, вспоминая слова Егора Гайдара.