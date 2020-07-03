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"Прорабатываем детали": Трамп надеется увидеть Путина на G7 - посол США
03 июля 2020, 17:00 • 54 • Политика
Американский президент Дональд Трамп надеется увидеть российского коллегу Владимира Путина на расширенном саммите G7. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан. "Прорабатываем детали", - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день американская сторона прорабатывает с Россией все детали возможного участия Москвы в расширенном саммите G7.
"Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Салливан отметил, что Трамп действительно хочет видеть Владимира Путина на саммите, поскольку России в том числе касаются вопросы, которые будут там обсуждаться.
Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил о необходимости диалога с Россией и оценил её возвращение в "Большую семёрку" (G7).
"Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - очень дипломатично заявил он.
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