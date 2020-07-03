"Прорабатываем детали": Трамп надеется увидеть Путина на G7 - посол США

По его словам, на сегодняшний день американская сторона прорабатывает с Россией все детали возможного участия Москвы в расширенном саммите G7.

"Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Салливан отметил, что Трамп действительно хочет видеть Владимира Путина на саммите, поскольку России в том числе касаются вопросы, которые будут там обсуждаться.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил о необходимости диалога с Россией и оценил её возвращение в "Большую семёрку" (G7).

"Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - очень дипломатично заявил он.