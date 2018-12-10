"Пропускает, но": Украина насчитала более сотни задержанных в Керченском проливе судов

Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов в Керченском проливе. Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, российская сторона пропускает некоторые корабли через Керченский пролив, но их число незначительно.

Украина обвинила российскую сторону в блокировании свыше сотни кораблей при проходе через Керченский пролив. О проблемах сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, за сутки в обоих направлениях было блокировано порядка 104 кораблей. При этом лишь небольшая часть судов смогла проследовать через Керченский пролив.

"Российская Федерация пропускает суда, но все равно время задержки судов достаточно большое", - пояснил он.

По мнению Слободяна, подобные проблемы в судоходстве оказывают давление на Киев.

В Кремле опровергли эти заявления, подчеркнув, что "там идет достаточно интенсивная международная навигация".

При этом ранее украинская сторона заявляла, что каждое пятое судно, которое останавливается при проходе через Керченский пролив, принадлежит европейским судовладельцам, и его суточный простой оценивается от 10 до 50 тысяч долларов, передает УНИАН.