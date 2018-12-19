"Проплаченные Соросом бунты добрались до Венгрии" : В Будапеште митингующие сплотились на улицах

"Проплаченные Соросом бунты добрались до Венгрии", - сообщают социальные сети. Перед зданием правительства в Венгрии объединились протестующие всех идеологий: ультраправые националисты, демократическая коалиция и движение Momentum. Будапешт теряется в догадках, могла ли такое единение спровоцировать трудовая реформа, или дело опять в провокациях фонда Сороса.

Венгры самых различных взглядов вышли протестовать на улицы Будапешта. Здесь объединились оппозиционные партии с разными идеологическими взглядами: ультраправые националисты "За лучшую Венгрию", "Демократическая коалиция" и движение Momentum.

Причиной очередного массового бунта в европейской стране стала трудовая реформа, которая должна вступить в силу со следующего года. Согласно ей, будет разрешено до 400 часов сверхурочных с отсрочкой оплаты до трёх лет.



Многие видят в протестах видят руку Сороса, включая само правительство.

Эксперт, доктор политических наук Дэниел Уорнер говорит, что на улицу людей вытаскивают социальные сети. Но он не уверен в результативности этих протестов.

“Мы ещё увидим, хорошо ли организованы протестующие, в отличие от "жёлтых жилетов" во Франции, и как они смогут повлиять на правительство в парламенте”, - комментирует ситуацию Уорнер.



Правящая партия Венгрии придерживается варианта влияния фонда американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.



Представители фонда отрицают своё вмешательство в эти и другие массовые протесты в Европе.