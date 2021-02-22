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"Пропитать мозги антироссийским ядом": Баранец объяснил парадокс с уроками "патриотизма" болгар
22 февраля 2021, 01:45 • 62 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец объяснил парадокс с уроками "патриотизма" болгар. По его словам, руководство страны действует по инструкции НАТО, а у альянса только одна задача - "пропитать мозги антироссийским ядом".
Так Баранец прокомментировал сообщение о том, что Минобразования Болгарии собирается внедрять в школы программу "патриотического воспитания".
В разговоре с Царьградом эксперт напомнил, что София проводит антироссийскую политику с тех пор, как в 2004 году страна вступила в НАТО. В частности, ещё совсем недавно Болгария всеми силами пыталась препятствовать строительству "Турецкого потока". В этом плане республика идёт в русле США и НАТО.
Поэтому и патриотизм, внедряемый в школах указом Минобразования, будет не болгарским, а североатлантическим, уверен собеседник Царьграда.
Вся натовская идеология сводится к тому, что "Россия - враг, ждите российской оккупации". В итоге Болгария отказывается от собственного патриотизма в угоду западным странам. Баранец напомнил, что болгары неоднократно демонстрировали мужество и патриотизм во многих войнах, включая Великую Отечественную.
Примечательно, что болгарские интернет-пользователи тоже оказались не в восторге от идеи властей. Они решили, что правительство таким образом готовит население к войне с Россией в интересах НАТО.
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