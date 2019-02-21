"Пропавший" глава МИД Белоруссии ответил экс-генсеку НАТО о "российском" будущем страны: "Бред отставных служащих"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого ранее в белорусских СМИ сочли "пропавшим" из публичного поля из-за неких политических коллизий, дал свою оценку недавнему заявлению экс-генсека НАТО Андерса Фон Расмуссена. Министр назвал заявление бывшего руководителя Североатлантического альянса о притязании Москвы на Минск "бредом отставных служащих".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление экс-генсека НАТО о притязании Москвы на Минск. По его словам, заявление Андерса Фон Расмуссена о том, что РФ якобы хочет присоединить к себе Белоруссию является "бредом".

Он выразил недоумение о том, зачем стоит в целом "комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью".

Ранее в оппозиционных СМИ Белоруссии сообщали, что сам Макей на месяц "пропал" из публичного пространства. Его отсутствие связывали с политическими коллизиями – возможным новым назначением или напротив – попаданием в опалу.

Однако позиция министра до текущего заявления и ранее была аналогичной. За несколько месяцев до этого глава белорусской дипломатии уже заверял, что в республике не видят угроз со стороны мировых военно-политических игроков, включая и Россию.

"Сейчас сложно себе представить, что кто-то бы решился напасть на Беларусь, как это было в прошлом веке, когда мы потеряли во Второй мировой войне одну треть своего населения", - сказал он тогда, напоминает издание Ruposters.

Напомним, что экс-генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы. По словам Расмуссена, республику "ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться".