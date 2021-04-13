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"Пропавшего в Москве" политолога задержали белорусские КГБшники

13 апреля 2021, 17:45  •  199 • Политика
В Белоруссии задержали политолога Федуту, который на прошлой неделе "пропал в Москве". Оказалось, что он был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии вместе с лидером оппозиционной партии БНФ.
"Пропавший в Москве" на прошлой неделе белорусский политолог Александр Федута нашёлся на родине. Его вместе с лидером белорусской оппозиционной Партии БНФ Григорием Костусевым задержал КГБ Белоруссии.
Сообщается, что Федуту и Костусева подозревают в совершении преступления. КГБ Белоруссии обещает представить информацию по этому делу после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута,
- сообщает Sputnik Беларусь.
Напомним, что о пропаже Федуты в Москве в понедельник 12 апреля заявила его супруга. По её словам, политолог отправился в столицу России по каким-то своим делам, но уже сутки не выходил с ней на связь.

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